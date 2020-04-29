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Личный пилот президентов России Бориса Ельцина и Владимира Путина Григорий Белодед скончался в Москве на 74-году жизни. Об этом со ссылкой на его сына Ярослава сообщает «Комсомольская правда».

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По словам Ярослава, он не смог дозвониться до отца, поехал к нему и обнаружил его мертвым. Точные причины смерти Григория Белодеда должна установить судмедэкспертиза.

«Папа до последнего дня не расставался с любимой работой. В 2005 году по возрасту отец ушел «из неба», но продолжил работать в специальном лётном отряде «Россия» уже на земле», — рассказал сын летчика.

Он отметил, что Григорий Белодед был командиром экипажа, с которым летал еще первый президент Борис Ельцин. Позже он стал личным шеф-пилотом президента Владимира Путина.

«Он был очень сдержанным и не особо болтливым человеком даже дома. Тем более, что его работа была связана с секретностью, и он всегда подходил к этому очень серьезно. Поэтому рассказывал только какие-то общие вещи, в целом всегда тепло отзывался о своих «пассажирах»», — рассказал Ярослав.

«Рамблер» писал, что ранее пилоты борта №1, на котором президент России Владимир Путин прилетел в Бишкек на саммит ОДКБ, рассказали, что самолет пришлось сажать в сильном тумане. При этом они отметили, что рисков для президента не было.

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