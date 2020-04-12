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Британского гонщика не стало на 91 году жизни

Легенда «Формулы-1», обладатель 16 побед в Гран-при Стирлинг Мосс скончался, информирует Motosport.

Спортсмен выступал на соревнования с 1951 по 1961 год. Он был членом команд Mercedes-Benz, Maserati, Vanwall, Rob Walker Cooper, Lotus и HWM. Из 67 Гран-при Моссу удалось победить в 16. В общей сложности на пьедестал почета поднимался 24 раза.

Кроме того, гонщик становился победителем соревнований на выносливость Mille Miglia и Targa Florio.