Умер советский разведчик Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению Кракова от уничтожения фашистскими войсками в 1945 году. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщили журналистам в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Не стало Алексея Николаевича Ботяна», — цитирует слова руководителя пресс-бюро Сергея Иванова «РИА Новости».

Как уточняет ТАСС, разведчик скончался сегодня ночью.

10 февраля Ботяну исполнилось 103 года.

Ботян, также известный как «лейтенант Алеша» и «майор Вихрь», родился в деревне Чертовичи Виленской губернии Российской империи (территория современной Белоруссии) в 1917 году. В сентябре 1939 года он сбил три немецких самолета под Варшавой.

Впоследствии Ботян учился в разведшколе НКВД и, по данным разведки, стал «неуловимым и квалифицированным супердиверсантом, тенью скользящим в ночи», участвовал в множестве успешных операций СССР. В 1945 году группа под командованием Ботяна осуществила операцию по спасению Кракова от фашистов. За это в 2007 году разведчик был удостоен звания Героя России.

После войны он много лет проработал в разведке и вышел в отставку в звании полковника.