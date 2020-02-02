Выдающийся советский и российский археолог, крупнейший исследователь новгородских берестяных грамот Валентин Янин скончался в Москве в возрасте 90 лет. Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщила вдова ученого, профессор кафедры археологии МГУ имени Ломоносова Елена Рыбина.

«Абсолютно невосполнимая утрата», — написала она на своей странице в Facebook, проиллюстрировав публикацию горящей свечой на черном фоне.

Ученый будет похоронен в Великом Новгороде. Об этом сообщил вице-президент Российской академии наук, директор Института археологии РАН Николай Макаров.

«Похороны пройдут в Великом Новгороде. Такова была воля ученого: он говорил, что желает быть погребенным именно в этом городе», — цитирует Макарова ТАСС.

Валентин Лаврентьевич Янин в 1951 году с отличием окончил исторический факультет МГУ. Спустя три года ученый защитил кандидатскую диссертацию «Денежно-весовые системы домонгольской Руси». С 1954 года работал на кафедре археологии исторического факультета МГУ. В 1963 году, в возрасте 34 лет, Янину за книгу «Новгородские посадники» была присуждена ученая степень доктора исторических наук.

С 1962 года он возглавлял Новгородскую археологическую экспедицию, с 1990 года был академиком РАН. С 1993 года являлся участником Государственного экспертного совета при президенте РФ по особо ценным объектам культурного наследия народов России. Янин также возглавлял музейный совет при Российском фонде культуры, был членом консультативного совета при Минкультуры РФ, госкомиссии по реституции культурных ценностей, входил в состав редколлегий научных журналов «Российская археология», «Вестник Московского университета».

Валентин Янин написал более 700 научных и научно-популярных книг и статей. Как специалист по Древней Руси, он был участником многих связанных с Новгородом открытий, в том числе Новгородской псалтыри — древнейшей славянской книги, датируемой началом XI века. Научно-популярная книга Янина «Я послал тебе бересту» принесла ему множество наград, в том числе Государственную премию СССР (1970), и была переведена на целый ряд языков мира.