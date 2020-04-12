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Один из создателей «Русского телеграфа» и бывший шеф-редактор литературного журнала «Русская жизнь» Александр Тимофеевский умер в возрасте 61 года, сообщила писательница Татьяна Толстая.

Случилось ужасное. Шура Тимофеевский, любимейший из любимейших, умер, только что, — написала Толстая в Facebook.

Причина смерти неизвестна.

По информации ТАСС, Тимофеевский родился в Москве 14 августа 1958 года в семье писателя и поэта Александра Павловича Тимофеевского. Выпускник киноведческого факультета ВГИКа, работал в газете «Московские новости», журнале «Столица». В последние годы Тимофеевский публиковал рецензии на фильмы и телесериалы.

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