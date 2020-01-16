Генерал-лейтенант Иван Устинов умер на 101-м году жизни. Об этом 16 января сообщил телеканал «Звезда».

Иван Устинов родился 1 января 1920 года, служил в органах госбезопасности с июня 1941 года. Во время Великой Отечественной войны работал в Особом отделе НКВД-ГУКР «Смерш» НКО СССР на Западном, 1-ом, 2-ом Прибалтийском и 3-ем Белорусском фронтах. Помимо этого, Устинов был активным участником обороны Москвы в составе 16-й армии Западного фронта под командованием маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского на Волоколамском направлении.

Также он занимал должность начальника 3-го управления КГБ СССР с 1970 по 1973 год.

По итогам службы удостоился двух орденов Красного Знамени, трех орденов Красной Звезды, ордена Отечественной войны I степени, ордена Почета (2010 год), а также многочисленных иностранных медалей и орденов.