Режиссер фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи» Константин Бромберг скончался в США. Об этом в Facebook сообщил сегодня режиссер и сценарист Михаил Идов.

По словам Идова, его родители тесно общались с Константином Бромбергом.

«Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов «Чародеи» и «Приключения Электроника»», — написал он.

Идов также отметил, что в США Бромберг «просто жил» и «ничем связанным с кино не занимался».

«Рамблер» писал, 28 сентября 2019 года в возрасте 85 лет скончался худрук «Ленкома», известный режиссер Марк Захаров. Среди наиболее запомнившихся зрителям работ режиссера были фильмы — «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви», «Убить дракона».

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