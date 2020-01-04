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Баскетболист скончался на 73-м году жизни

В Москве не стало бронзового призера чемпионата Европы-1973по баскетболу в составе сборной СССР Николая Дьяченко. Спортсмен ушел из жизнипосле продолжительной болезни.

Об этой трагической новости сообщили его коллегина сайте московского ЦСКА.

В клуб Дьяченко пришел в 1972-м, и за четыре года в нем он триждыстановился чемпионом СССР. Один раз баскетболист с командой забрал серебронационального первенства.

Как сообщает телеканал «360», спортсмен страдал от боковогоамиотрофическего склероза. Последние годы жизни он был слаб, Дьяченкопередвигался на специальном троне с подлокотниками и подставкой для головы. Этотже диагноз был у нобелевского лауреата Стивена Хокинга.