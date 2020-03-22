В Санкт-Петербурге на 85-м году жизни скончался хореограф и народный артист России Николай Боярчиков. Об этом в воскресенье, 22 марта, пишет ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста по музыкальным театрам Санкт-Петербургского отделения Союза театральных деятелей (СТД) России Елену Амербекян.

«Николай Николаевич тяжело болел. Днем ему стало плохо, его отвезли в больницу, где он скончался», ― сообщила собеседница агентства.

Лауреат Государственной премии России за создание балетов «Ромео и Джульетта» и «Слуга двух господ» Боярчиков был трижды удостоен высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит». Артист является кавалером ордена Дружбы и ордена Почета.

20 марта в Санкт-Петербурге на 84-м году жизни скончался оперный режиссер Станислав Гаудасинский.