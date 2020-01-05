5 января в Санкт-Петербурге умер известный хирург-онколог Андрей Павленко. Об этом сайту «Такие дела» рассказала его жена Анна. Диагноз рака желудка третьей стадии Андрею Павленко был поставлен в марте 2018 года. Тогда он сообщал, что пятилетняя выживаемость при этой форме болезни составляет около 35%.

За несколько дней до смерти, 1 января, онколог на своей странице на Facebook опубликовал прощальный пост.

Андрей Павленко руководил онкологическим центром комбинированных методов лечения клинки СПБГУ. Со своей болезнью он боролся публично: в рамках спецпроекта «Жизнь человека» на сайте «Такие дела» он рассказывал о каждом шаге лечения и делился своими мыслями по поводу онкологической помощи в России. Он создал благотворительную организацию фонд поддержки и развития онкологической помощи Cancer Fund.

«Такие дела» и команда проекта «Жизнь человека» по договоренности с Андреем Павленко учредили грант его имени.

«Говорят, что человек живет, пока помнят его имя и пока живет его имя. Совместно с моими друзьями, Митей Алешковским и Сергеем Карповым, мы придумали грант имени Андрея Павленко. Он будет финансировать проекты, которые доносят правильную, правдивую и настоящую информацию об онкологических заболеваниях. Чтобы облегчить путь и жизнь нашим пациентам. С этой целью на платформе «Патреон» мы объявляем сбор денежных средств», — рассказал Андрей Павленко в видеообращении, которое было опубликовано после его смерти.

Половину собранных средств грантовый комитет будет распределять на производство материалов о борьбе с онкологическими болезнями. Подать заявку на грант могут журналисты, фото-, кино- и видеодокументалисты. О механизме ее оформления учредители гранта расскажут дополнительно. Вторая половина денег будет каждый месяц отправляться семье Павленко — это онколог оговорил еще при жизни.

Помочь продолжить дело Павленко и поддержать его семью можно через «Патреон».