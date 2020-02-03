Российский художник и писатель Валерий Айзенберг умер в Тель-Авиве в возрасте 73 лет.

Как передаёт издание «Артгид», Айзенберг скончался 31 января. О причинах смерти не сообщается.

Художник известен как создатель проекта «Программа ESCAPE» и одноимённой галереи. В 2005 году программа представляла Россию на 51-й Венецианской биеннале.

В период с 1986 по 1988 год он был участником творческого объединения «Эрмитаж». В 2014 году его роман «Квартирант» получил номинацию премии «НОС».

Как писал NEWS.ru, художник из Германии Саймон Векерт создал несколько виртуальных пробок в приложении Google Maps. Для этого он использовал тележку с 99 смартфонами, с которой энтузиаст прошёлся по некоторым улицам Берлина.

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