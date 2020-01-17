На 93-м году жизни скончался знаменитый челябинский хоккеист Олег Сорокин. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба «Трактор» в пятницу, 17 января.

«Олег Сорокин выступал за «черно-белых» в середине прошлого века, был игроком челябинской команды, когда она еще не была «Трактором», а называлась «Дзержинец» (1947–1953) и «Авангард» (1954–1958)», — говорится в сообщении пресс-службы хоккейного клуба.

За свою карьеру он провел 110 матчей, в которых забросил девять шайб.

Прощание с Олегом Сорокиным состоится 18 января в 12:00 в городском крематории.