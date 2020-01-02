Главный конструктор БМП-2 и БМП-3, заслуженный деятель науки и техники РФ Александр Благонравов умер на 87-м году жизни. Об этом 2 января сообщил глава курганского Союза промышленников и предпринимателей Сергей Муратов.

Ученый скончался в ночь с 31 декабря на 1 января. Дата похорон будет определена позднее, сказал Муратов ТАСС.

Благонравов родился 24 мая 1933 года в Москве. В период с 1974 по 1989 год он был главным конструктором Курганского машиностроительного завода, после чего на протяжении 10 лет работал завкафедрой гусеничных машин Курганского государственного университета.

Под его руководством была доработана и принята на вооружение в 1980 году БМП-2, а в 1987 году создана принципиально новая плавающая БМП-3.

Конструктор был награжден рядом медалей и орденов, в том числе Почета, Ленина и Трудового Красного Знамени. Звание заслуженного деятеля науки и техники получил в 1996 году.