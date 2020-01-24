Умер исполнительный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), врач-эпидемиолог Питер Салама. Об этом сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус в Twitter.

«Глубоко опечален и убит горем от внезапной кончины моего коллеги и друга, доктора и исполнительного директора по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Питера Саламы. Наши самые глубокие соболезнования и сопереживания родным, друзьям и коллегам», — написал Гебрейесус. О причине смерти не сообщается.

Салама до работы в ВОЗ был региональным директором детского фонда ООН ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африки, работал в Афганистане, боролся в вирусом Эболы. Перед этим являлся главным консультантом по вопросам ВИЧ/СПИД в штаб-квартире ЮНИСЕФ в Нью-Йорке.

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