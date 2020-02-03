Глава администрации Олонецкого района Карелии Сергей Прокофьев скоропостижно скончался Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Прокофьев руководил администрацией с 2013 года, до этого работал в правоохранительных органах.

«Сергей Константинович, по моему глубокому убеждению, был одним из лучших руководителей муниципального уровня. Я всегда высоко ценил его высокий профессионализм, который сочетался с отзывчивостью и трудолюбием», — отметил глава республики. Он подчеркнул, что встречался с Прокофьевым 31 января: они вместе проводили встречу с населением и обсуждали дальнейшие планы.

Последняя запись на странице самого Прокофьева датирована 29 января. В ней анонсируется дата отчета администрации за 2019 год.