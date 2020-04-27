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Скончался генеральный директор ООО УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Курской области Романа Старовойта Анастасию Гурину.

Андрею Варичеву было 52 года. Причиной смерти стала пневмония.

Ранее источник принадлежащего Григорию Березкину РБК сообщил, что тест Варичева на коронавирус оказался отрицательным.

По данным источников Forbes, топ-менеджер скончался в одной из частных клиник в Москве в понедельник днем. У Варичева была двусторонняя пневмония, в последние дни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Металлоинвест» — один из крупнейших горно-металлургических холдингов России. Компания контролируется USM Holdings Алишера Усманова. В состав холдинга входят горнорудные и металлургические предприятия. Также «Металлоинвесту» принадлежит 80% акций металлургического завода Hamriyah Steel, расположенного в ОАЭ.

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