Директор департамента финансового планирования Министерства обороны России Максим Лоскутов скоропостижно скончался в Москве во вторник, 25 февраля. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

По информации, опубликованной на сайте Минобороны, Лоскутов работал в министерстве с 2013 года. До этого он трудился работал в МЧС. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, почетной грамотой президента Российской Федерации, медалями.