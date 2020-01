View this post on Instagram

"На 74-ом году жизни ушел Юрий Викторович Кузнецов. Выражаю искреннее соболезнование родным, близким, коллегам и всем, кто знал этого яркого, порядочного, решительного и доблестного Человека. Это невосполнимая утрата для всех нас. ⠀ Юрий Викторович – коренной дальневосточник. Он связал свою жизнь со службой в Вооруженных силах СССР, принимал участие в боевых действиях в Афганистане, где проявил себя как смелый и талантливый командир, не раз рисковал жизнью, за что был удостоен самых высоких наград и звания Героя Советского Союза. ⠀ Генерал Юрий Кузнецов активно занимался общественной деятельностью. Два созыва он проработал депутатом Законодательного Собрания Приамурья, позже являлся депутатом Благовещенской городской Думы. Его вклад в развитие любимого города был значителен. И никаких вопросов не возникло, когда ему присвоили знание «Почетный гражданин города Благовещенска». ⠀ От нас ушел талантливый, честный и великодушный человек. Таким он и останется в нашей памяти. Разделяю горе всех, кто знал Юрия Викторовича, и выражаю свои соболезнования. ⠀ Скорблю вместе с вами" Губернатор Амурской области В.А. Орлов @va.orlov ⠀ #правительствоао #амурскаяобласть #приамурье #ГубернаторАмурскойОбласти