В Благовещенске в возрасте 73 лет скончался генерал-майор Юрий Кузнецов. Об этом в пятницу, 24 января, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов на своей странице в Instagram.

Кузнецов умер в ночь на 24 января. Он был последним из оставшихся в живых Героев Советского Союза на Дальнем Востоке. По словам Орлова, он связал свою жизнь со службой в Вооруженных силах СССР, был удостоен самых высоких наград и звания Героя Советского Союза в 1982 году. Во время Афганской кампании под его командованием парашютно-десантный полк провел более 70 успешных операций, отмечает «Федеральное агентство новостей».

С 1993 по 2002 год генерал-майор руководил Дальневосточным высшим общевойсковым командным училищем имени К.К. Рокоссовского, уточняет телеканал «360». В 1999 году ему присвоили звание «Почетный гражданин города Благовещенска». С 2005 года Юрий Кузнецов был депутатом Амурского областного Совета народных депутатов и Законодательного собрания Амурской области. До конца жизни активно занимался общественной жизнью города.

Губернатор Приамурья выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Кузнецова, пишет телеканал «Звезда».