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Старейший артист театра Евгений Евгеньевич Федоров ушел из жизни. Ему было 96 лет, и почти до самых последних дней он выходил на сцену.

«Евгений Евгеньевич был живым свидетелем и участником истории театра имени Вахтангова, которому он служил верой и правдой почти 80 лет», — приводит слова театрального некролога РИА Новости

Федоров закончил Театральное училище имени Щукина, после чего вся его жизнь была связана с театром Вахтангова. Не счесть сыгранных им ролей в спектаклях как по пьесам классиков, так и современных авторов.

«Сегодняшний день начинаем с печальной новости. Ушёл из жизни Евгений Евгеньевич Фёдоров (3 марта 1924 — 30 апреля 2020). Участник трудового фронта, заслуженный артист России… Скорбим», — написано в инстаграме театра.

View this post on Instagram Сегодняшний день начинаем с печальной новости. Ушёл из жизни Евгений Евгеньевич Фёдоров (3 марта 1924 — 30 апреля 2020). Участник трудового фронта, заслуженный артист России, более 75 лет прослуживший в Театре Вахтангова. Скорбим. A post shared by Театр имени Евгения Вахтангова (@vakhtangov_theatre) on May 1, 2020 at 1:53am PDT

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