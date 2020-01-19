Бывший участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков умер в возрасте 36 лет. Об этом 19 января на своей странице в Facebook сообщил его друг Давид Мелик-Гусейнов.

«В светлый праздник Крещения — ушел. Мы еще покатаемся на великах. Я уверен. И вместе порадуемся успехам наших детей. Я знаю. Спи, дружище. Ты дал энергию позитива многим людям, делал их счастливыми», — написал он.

Тимур Гайдуков родился 26 марта 1983 года в Пятигорске. В 2000 году он окончил Южно-российский лицей казачества и народов Кавказа, в 2005 году — Пятигорский государственный университет. Во время учебы Гайдуков начал играть в КВН, став участником команды «Город Пятигорск». В 2010 году команда вышла в чемпионы Первой лиги КВН, а в 2011-м дебютировала в Высшей лиге, дойдя до финала.

В сентябре 2018 года Гайдуков на своей странице в Instagram сообщил, что ему поставили диагноз «острый лимфобластный лейкоз». Он проходил лечение в Москве, однако в октябре 2019 года Гайдуков сообщил о рецидиве заболевания.

Ранее в этот же день стало известно о смерти основателя южнокорейского конгломерата Lotte Group. Син Гек Хо умер в возрасте 99 лет.