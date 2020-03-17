Умер российский писатель, публицист и политический деятель Эдуард Лимонов. О его смерти во вторник, 17 марта, на своей странице в Facebook сообщил депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов.

Лимонов скончался на 78-м году жизни.

В беседе с ТАСС Шаргунов уточнил, что Лимонов умер в одной из московских больниц, однако причину смерти не назвал.

«Он до последнего был на связи, разговаривал, с ним можно было списываться. Оставался в здравом и ясном уме», — заявил депутат.

По данным «Известий», политический деятель был госпитализирован 15 марта.

Лимонов является автором таких романов, как «Это я — Эдичка», «История его слуги» и «Иностранец в смутное время». В советское время участвовал в диссидентском движении, в 1974 году эмигрировал из СССР в США, после жил во Франции. В начале 1990-х годов Лимонов восстановил советское гражданство и вернулся в Россию, начав политическую деятельность. Начиная с 2000-х был активным оппозиционером, являлся одним из лидеров коалиции «Другая Россия». Кроме того, он возглавлял запрещенную в России Национал-большевистскую партию (НБП).