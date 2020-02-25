Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался на 96-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

Дмитрий Язов, как сообщал «Рамблер», был министром обороны СССР в 1987-1991 годах, членом Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Президентского совета СССР, Совета безопасности СССР и Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП).

Дмитрий Язов был последним человеком, которому было присвоено звание маршала Советского Союза, и до сих пор — единственным здравствовавшим маршалом СССР.

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