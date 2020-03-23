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Солист симфонического оркестра Мариинского театра Василий Кан скончался на 60-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте театра.

«За неполные 40 лет работы в оркестре Мариинского театра (с 1981 года) трубач Василий Кан зарекомендовал себя одним из ведущих инструменталистов этого прославленного коллектива. Его игру отличали легкость, экспрессивность и высочайшее техническое мастерство, а его яркие соло украшали оперные и балетные спектакли Мариинского театра», — говорится в сообщении.

Василий Кан исполнял соло в Неаполитанском танце из балета Чайковского «Лебединое озеро», трагическую фанфару во вступлении к «Кармен», торжественно-патетическое соло с хором в опере Доницетти «Лючия ди Ламмермур».

Помимо работы в оркестре Мариинки, Кан выступал с сольными программами в камерных ансамблях, сотрудничал с оркестром «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова.

В 2005 году Василий Кан окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных (класс Владимира Зиновьева) по классу дирижирования, а год спустя впервые встал за пульт Мариинского театра в балете «Сильфида». В качестве приглашенного дирижера сотрудничал с театром Музыкальной комедии, руководил исполнением концертных программ, занимался общественной и преподавательской деятельностью.

Прощание с музыкантом состоится 25 марта в 12.45 по адресу ул. Гастелло. д. 21 лит. Б. Информация о времени и месте похорон будет объявлена позднее.

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