Актер театра «Содружество актеров Таганки» Данила Перов скоропостижно скончался в возрасте 51 года.

«Сегодня ночью скоропостижно скончался наш друг, товарищ и брат, Заслуженный артист России Данила Перов. Невозможно осознать и принять эту утрату, доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы. Будем помнить, любить и поминать добрым словом», — сообщается на сайте театра. h

Данила Перов — сын народной артистки России Раисы Рязановой и актера Юрия Перова.

Причиной смерти Данилы Перова стал оторвавшийся тромб, рассказала в соцсетях актриса Елена Скороходова.

Данила Перов начал сниматься в кино еще в детстве. Самыми известными его работами стали роли в фильмах "Всегда говори "всегда", "Марш Турецкого", "Универ", "Паутина", "Отель "Элеон".

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