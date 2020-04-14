Инвестиционный банкир и член совета директоров группы En+ Group Игорь Ложевский умер 12 апреля в возрасте 63 лет после непродолжительной болезни. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном во вторник, 14 апреля.

«Комитет выражает глубочайшие соболезнования и сочувствует семье Ложевского и хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить свою благодарность за его значительный вклад в деятельность компании», — отмечается в En+. Причина смерти не уточняется.

Журнал Forbes со ссылкой на знакомого Ложевского сообщает, что причиной смерти банкира стало заражение коронавирусной инфекцией.

«Вчера стало известно о том, что в одной из лондонских больниц из-за коронавирусной инфекции в возрасте 63 лет ушел из жизни яркий представитель инвестиционно-финансового мира Игорь Ложевский», — написала в своем Telegram-канале ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, лично знавшая бизнесмена.

Нового независимого неисполнительного директора назначат в состав совета En+ в надлежащее время.

Исполнительный председатель компании Лорд Баркер назвал трагической новостью смерть Ложевского, который, по его словам, был «мудрым, вдумчивым и очень ценным независимым членом» нового совета. Он отметил его многолетний опыт «выдающегося и старшего инвестиционного банкира».

Ложевской в разное время работал в ЮКОСе, во Всемирном банке в Вашингтоне (США), во Внешторгбанке (ныне ВТБ) и в Deutsche Bank. Входил в советы директоров «Аэрофлота», «Российских железных дорог» и «Алросы».

По последним данным на 13 апреля, в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса.

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