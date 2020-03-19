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Умер чемпион мира, японский фигурист Крис Рид

15:56 19/03/2020

Скончался японский фигурист американского происхождения, двукратный чемпион мира Крис Рид, сообщает argumenti.ru. О смерти фигуриста написал в соцсети его брат.

По его словам, 30-летний Крис Рид умер в Детройте от сердечного приступа.

Крис Рид был двукратным победителем командного чемпионата мира, 10-кратным чемпионом Японии, принимал участие в Олимпиадах. До 2015 года выступал в паре со старшей родной сестрой Кэти Рид. Затем катался с японской фигуристкой Каной Мурамото.

Рид завершил спортивную карьеру после сезона 2017/2018.



