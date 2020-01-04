Бизнесмен, бывший владелец и вице-президент хоккейного клуба «Спартак» Гелани Товбулатов умер на 68-м году жизни. Об этом говорится в сообщении на сайте клуба, опубликованном в субботу, 4 января.

«Сегодня после тяжелой болезни ушел из жизни Гелани Товбулатов», — отмечается в сообщении.

Журналист Всеволод Кукушкин уточнил ТАСС, что у экс-владельца ХК был рак легких. «Последние три недели он не вставал с постели в больнице», — сказал собеседник агентства.

«В эти тяжелые минуты, прощаясь с Гелани Товбулатовым, мы должны сказать ему огромное спасибо за все, что он сделал для московского «Спартака», — отметили в хоккейном клубе, добавив, что приносят глубочайшие соболезнования родным и близким покойного.

Товбулатов был учредителем и президентом международного турнира Кубок «Спартака», проводившегося в межсезонье с 1994 по 2007 год. В первые годы турнира в нем участвовала сборная «Звезд России», которая состояла из российских игроков, выступавших в Национальной хоккейной лиге. Товбулатов занимал должность вице-президента хоккейного клуба с 1993 по 1999 год.