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Известный кинематографист и организатор кинопроизводства, бывший руководитель Госфильмофонда России Николай Бородачев, скончался 11 апреля, он будет похоронен на родине в Мордовии, сообщает пресс-служба правительства республики.

«Одиннадцатого апреля после продолжительной болезни скончался наш земляк, заслуженный работник культуры РФ, лауреат Государственной премии РФ, организатор кинопроизводства Николай Михайлович Бородачев. Последние два года он занимал пост первого заместителя председателя Союза кинематографистов России. До этого более 20 лет возглавлял Госфильмофонд РФ. С его именем связаны многие культурные инициативы. По желанию Николая Бородачева, он будет похоронен на своей родине», — говорится в сообщении.

Глава Мордовии Владимир Волков направил телеграмму со словами соболезнования вдове Бородачева.

«Уход из жизни такого талантливого и многогранного человека — большая потеря для нашей республики. Николай Михайлович внес огромный вклад в развитие культурной жизни Мордовии. При его непосредственном участии в Саранске обрел новую жизнь кинотеатр «Россия». Регулярно организовывались визиты популярных зарубежных и российских актеров театра и кино, мероприятия с участием ведущих деятелей искусства. Мы глубоко скорбим вместе с Вами», — говорится в тексте телеграммы.

Как сообщается на сайте Союза кинематографистов России, Николай Бородачев родился 22 июня 1948 года в Мордовии. В 17 лет после технического училища он начал трудовую деятельность помощником киномеханика. В 1969 году окончил Ленинградский институт киноинженеров. Бородачев много лет проработал в Таджикистане, с марта 1992 года по апрель 1996 года занимал пост заместителя председателя Государственного комитета Таджикской ССР по кинематографии.

С 1996 года начал работу в Госфильмофонде РФ заместителем управляющего представительства, в ноябре 2001 года стал генеральным директором Госфильмофонда РФ. "Руководя крупнейшим киноархивом мира, Бородачев внес неоценимый вклад в дело сохранения отечественного и мирового кинонаследия", — отмечается в сообщении.

С марта 2018 года до 23 марта 2020 года Бородачев был первым заместителем председателя Союза кинематографистов России.

За многочисленные заслуги и трудовую деятельность в сфере кинематографии Николай Михайлович Бородачев был награжден знаками "Отличник кинематографии СССР" и "Почетный кинематографист РФ", званием кавалер Ордена Дружбы, Золотым призом независимой прессы Boccalino (2013 г., Локарно, Швейцария).

Николай Бородачев был Лауреатом Государственной премии Российской Федерации, заслуженным работником культуры РФ, кандидатом экономических наук, а также Академиком Национальной академии кинематографических искусств и наук "Золотой орел" и Академиком Российской Академии кинематографических искусств "НИКА".

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