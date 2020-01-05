Хирург-онколог петербургской Клиники высокиx медицинскиx технологий имени Н.И. Пироговa Андрей Павленко, на протяжении нескольких лет боровшийся с раком желудка, умер в Санкт-Петербурге 5 января. Об этом изданию «Такие дела» рассказала его супруга Анна.

Другие подробности в материале не приводятся.

2 января Павленкo опубликовал в своем Facebook прощальное письмо. Врач призвал других людей, страдающих аналогичным заболеванием, не опускать руки.

«Статистика вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло», — отметил он.

Павленко также рассказал, что развитие болезни в последние два месяца не оставило ему шансов.

Онкологическое заболевание диагностировали у врача в марте 2018 года. C тех пор он рассказывал в интернете o лечении. Павленко продолжал работать даже после операции по удалению желудка.