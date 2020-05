View this post on Instagram

Хочу сообщить нашим поклонникам страшную весть. 3 мая после продолжительной болезни, в результате инсульта, ушел из жизни музыкант группы «Ласковый май», с 1989 г. музыкальный руководитель, вместо Сергея Кузнецова, композитор нашей группы Владимир Бойко, который написал около 25 песен для нас. Это такие шлягеры, как «Гадкий утёнок» и многие другие. Его песни пел я, а также Наталья Грозовская и другие солисты группы «Ласковый май». Многие песни Володи стали шлягерами. Вся группа «Ласковый май» скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным, и близким Володи. Царствие ему Небесное. Это большая утрата для группы «Ласковый май». На фото я с Володей Бойко.🙏🕯🙏