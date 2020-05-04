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Композитор и музыкальный руководитель группы «Ласковый май» Владимир Бойко скончался после продолжительной болезни. О его смерти на своей странице в Instagram сообщил продюсер Андрей Разин.

Бойко написал для коллектива около 25 песен, многие из которых стали хитами. Разин выразил глубокие соболезнования семье, родным и близким композитора.

View this post on Instagram Хочу сообщить нашим поклонникам страшную весть. 3 мая после продолжительной болезни, в результате инсульта, ушел из жизни музыкант группы «Ласковый май», с 1989 г. музыкальный руководитель, вместо Сергея Кузнецова, композитор нашей группы Владимир Бойко, который написал около 25 песен для нас. Это такие шлягеры, как «Гадкий утёнок» и многие другие. Его песни пел я, а также Наталья Грозовская и другие солисты группы «Ласковый май». Многие песни Володи стали шлягерами. Вся группа «Ласковый май» скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным, и близким Володи. Царствие ему Небесное. Это большая утрата для группы «Ласковый май». На фото я с Володей Бойко.🙏🕯🙏 A post shared by Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) on May 3, 2020 at 2:35pm PDT

Ранее NEWS.ru писал, что умерла российская и советская поэтесса Алла Гольцева, работавшая с большим количеством известных певцов. В частности, она написала более 50 песен для «Ласкового мая». Именно Гольцева сочинила текст песни «Детство» для Юрия Шатунова. Классикой стали и её сказки, которые она писала для детей разных возрастов.

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