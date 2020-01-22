Заслуженный артист России Данила Перов скончался в ночь на среду, 22 января. Об этом сообщили в театре «Содружество актеров Таганки», где он играл.

В некрологе не уточняется причина смерти 51-летнего артиста, но указано, что он ушел из жизни скоропостижно.

«Невозможно осознать и принять эту утрату, доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы», — говорится в сообщении.

Актриса Елена Скороходова сообщила в Facebook, что Перов умер из-за тромба. Она выразила соболезнования матери покойного, звезде фильма «Москва слезам не верит» Раисе Рязановой.

«Пережить сына — это страшно», — написала Скороходова.

Данила Перов родился в 1968 году. Дебютировал в кино в возрасте трех лет в картине «День и вся жизнь». Окончил Школу-студию МХАТ, играл в театре «МодернЪ», затем перешел в «Содружество актеров Таганки».