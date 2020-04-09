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В Москве в возрасте 70 лет умер актер Центрального академического театра Российской Армии Сергей Комаров, сообщила пресс-служба театра.

«Сегодня, 9 апреля, после продолжительной болезни скончался актер Центрального академического театра Российской Армии, заслуженный артист России Сергей Николаевич Комаров», — говорится в сообщении.

Сергей Комаров родился 16 декабря 1950 года в городе Кодыма Одесской области. Служил в Театре Армии с 1972 года, вместе с труппой выезжал в самые отдаленные гарнизоны страны, побывал и в «горячих точках».

Артист играл в спектаклях «Экзамены никогда не кончаются», «Снега пали», «Мы — русский народ», «Мандат», «Приглашение в замок», «Севильский цирюльник», «Похождения бравого солдата Швейка», «Госпожа министерша», «Танцы с Учителем».

Время и место прощания с Сергеем Комаровым будет объявлено позднее.

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