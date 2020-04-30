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В Санкт-Петербурге на 87-м году жизни умер народный артист России Альберт Панков, передает ТАСС.

«Человек безграничной доброты и обаяния, беспримерно честный и требовательный к себе, при этом в высшей степени скромный и порядочный — таким Альберта Павловича знали и любили близкие и коллеги. Артист великолепной школы, с прекрасными вокальными и внешними данными, создатель выразительных образов в репертуаре как классического, так и советского репертуара», — говорится в сообщении Театра музыкальной комедии, в котором работал Панков.

Альберт Панков окончил Музыкальное училище при Московской консерватории имени П. И. Чайковского по классу сольного пения, после чего начал работать в Новосибирском театре музыкальной комедии. В 1962 года перешел в труппу Ростовского театра музыкальной комедии, а в 1965 году присоединился к труппе Ленинградского театра музыкальной комедии. На этой сцене он исполнил более сорока ведущих героических ролей как в классических опереттах, так и современных музыкальных комедиях.

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Дата и место похорон артиста станут известны позднее.

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