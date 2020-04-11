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Умер немецкий актёр Дитер Лазер. Ему было 78 лет.

Сообщение о смерти артиста появилось в его Facebook. Актёр скончался ещё 29 февраля, однако о его смерти стало известно только сейчас.

Он родился 17 февраля 1942 года в Германии. Его дебют на экране состоялся в 1968 году, после чего он принял участие в десятках проектов, среди которых «Поруганная честь Катарины Блюм», «Дьявольское зелье», «Стеклянная клетка», «Разговор с чудовищем», «Наци» и «Балтийский шторм».

Широкой публике он наиболее известен как актёр сериала «Лексс» и исполнитель роли злодея в фильме «Человеческая многоножка».

Как писал NEWS.ru, американец Роберт Де Ниро признан артистом, который чаще всех в кино играет злодеев. За свою карьеру он 19 раз брался за отрицательных персонажей.

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