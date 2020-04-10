Актер Центрального академического театра Российской армии, Заслуженный артист России Сергей Комаров умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Артиста не стало в четверг, 9 апреля, он умер после продолжительной болезни.

«Сергей Николаевич был замечательный, искренний и душевно щедрый человек, которого любили и уважали все сотрудники театра. Не только его потрясающая музыкальность, но и его элегантный артистизм ввели его во многие спектакли нашего театра», — говорится на сайте театра.

Как отмечает RT, с 1972 года Комаров служил в Театре армии, выезжал в составе военно-шефских бригад в самые отдаленные гарнизоны страны, а также к Западной группе войск: в Чехословакию, Германию, Польшу, Венгрию, Болгарию. Кроме того, «на его счету выезды в горячие точки: Афганистан и Чечню».

Сергей Комаров играл роли в таких спектаклях как «Экзамены никогда не кончаются», в «Снегах пали» и «Мы — русский народ», в «Мандате», отмечает «Федеральное агентство новостей». Кроме того, его задействовали в спектаклях «Приглашение в замок», «Севильский цирюльник», «Похождения бравого солдата Швейка», «Госпожа министерша» и «Танцы с учителем». Он аккомпанировал таким артистам, как Нина Сазонова, Владимир Зельдин, Лариса Голубкина, Алина Покровская и Федор Чеханков.

О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно, пишет НСН.