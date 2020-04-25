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Американский актёр Дмитрий Дьяченко, известный по фильму ужасов «Запретная зона», был найден мёртвым в своём доме.

Тело артиста обнаружили в среду в городе Дейтона-Бич (штат Флорида), где он проживал. Об этом изданию TMZ сообщил брат актера.

По заверению родственника, смерть Дмитрия не связана с коронавирусом. Признаков насилия на теле не имеется.

Родные говорят, что он несколько дней не подавал вестей. Поэтому они вызвали полицию, которая и нашла его труп.

Семья Дмитрия ошеломлена его кончиной. Родственники говорят, что 52-летний актёр был абсолютно здоров и находился в хорошей форме. Причину смерти предстоит выяснить судмедэкспертам.

Дмитрий Дьяченко родился в 1968 году. У него малороссийские корни, его отец эмигрировал в США и женился на американке.

Известность Дьяченко получил после роли в картине «Запретная зона», сюжет которой связан с зоной отчуждения Чернобыльской АЭС. Он также снимался в фильмах «Солдат Джейн», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «Сыны анархии» и др. Профессионально выступал как музыкант, был лауреатом конкурсов классической гитары. Занимался озвучкой мультфильмов и компьютерных игр.

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