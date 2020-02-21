Актер Борис Лескин умер в возрасте 97 лет, сообщила на своей странице в Facebook актриса МХТ имени А. П. Чехова Дарья Юрская.

«Большая потеря для нас. Борис Лескин, Боба… Всю жизнь дружили с папой, сколько легенд и невероятно смешных историй о нем мы знали от папы. И жизнь Бориса Лескина, длинная, разная, удивительная — невероятна. Прощайте», — написала Юрская.

До 1980 года Лескин играл в Большом драматическом театре в Ленинграде. Актер снялся в нескольких десятках фильмов. Последние годы работал и жил в США.

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