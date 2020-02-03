Скончался 25-летний участник команды КВН «Армянская сборная» Овик Григорян, передает «Sputnik Армения».

8 января Овик перенес инсульт, затем ему стало лучше, и 21 января Григоряна выписали. Через два дня он потерял сознание, и его доставили в реанимацию с диагнозом аневризма. Последнюю неделю Григорян провел в коме, 1 февраля он скончался.

Команда «Армянская сборная» по итогам XXXI Международного фестиваля команд КВН "КиВиН-2020" попала в Высшую лигу.

В октябре 2019 года, как писал «Рамблер», умерла 39-летняя участница команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова.

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