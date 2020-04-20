22-летний футболист клуба «Казанка», воспитанник школы «Локомотива» Иннокентий Самохвалов скончался. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил официальный Twitter «Локомотива».

«Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. Мы потрясены произошедшим и выражаем искренние соболезнования его родным и близким», — говорится в заявлении.

В клубе отметили, что у Самохвалова остались сын и жена.

По данным ТАСС, футболисту стало плохо во время тренировки.

«Знаю то же, что и все пока. Мы сейчас все на карантине, тренировок никаких же нет. Это ужасно… Если медицина допустила его тренироваться, то, наверное, не было никаких проблем [со здоровьем]. Написали нам, что сердечная недостаточность», — заявил тренер Александр Гришин в разговоре с «РИА Новости».

В связи со смертью Самохвалова Российский футбольный союз выразил соболезнования, пишет «Газета.ру».

В марте футболист нигерийского клуба «Насарава Юнайтед» Чиеме Мартинс скончался после того, как потерял сознание во время матча национального чемпионата.