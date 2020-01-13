Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, осужденный за получение взятки, прислал стихотворение о праздновании Нового года в тюрьме. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Значит, настал Новый год, если детям дают мандарины,
В тюрьме — винегрет,
Значит, не четверть и не половина
Года: особый неяркий свет
Свидетельствует, что закончился весь он (Целое — больше его частей),
И теперь по городам и весям.
Ходит — не выкинуть слов из песен —
Бессмертный, как царь-Кощей,
Но не в пример ему добрый мороз-воевода,
Хотя Цельсий обманывает ртуть,
Не давая градусам холода вырваться на свободу
И заморозить кого-нибудь.
Так что в казенной фуфайке почти что жарко
Стоять в самый короткий день на плацу.
Вот и настал Новый год, и будут подарки
Даже последнему подлецу.
«Рамблер» писал, что ранее суд признал экс-главу министерства экономического развития виновным в получении взятки в два миллиона долларов от главы компании «Роснефть» Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.
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