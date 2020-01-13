Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, осужденный за получение взятки, прислал стихотворение о праздновании Нового года в тюрьме. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Значит, настал Новый год, если детям дают мандарины,

В тюрьме — винегрет,

Значит, не четверть и не половина

Года: особый неяркий свет

Свидетельствует, что закончился весь он (Целое — больше его частей),

И теперь по городам и весям.

Ходит — не выкинуть слов из песен —

Бессмертный, как царь-Кощей,

Но не в пример ему добрый мороз-воевода,

Хотя Цельсий обманывает ртуть,

Не давая градусам холода вырваться на свободу

И заморозить кого-нибудь.

Так что в казенной фуфайке почти что жарко

Стоять в самый короткий день на плацу.

Вот и настал Новый год, и будут подарки

Даже последнему подлецу.

«Рамблер» писал, что ранее суд признал экс-главу министерства экономического развития виновным в получении взятки в два миллиона долларов от главы компании «Роснефть» Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.

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