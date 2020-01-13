Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет лишения свободы за получение взятки, написал два новых стихотворения, которые отправил Агентству городских новостей «Москва».

Первое стихотворение посвящено празднованию Нового года в тюрьме.

«Так что в казенной фуфайке почти что жарко // Стоять в самый короткий день на плацу. // Вот и настал Новый год, и будут подарки // Даже последнему подлецу», — цитирует экс-чиновника агентство.

Во втором стихотворении Улюкаев говорит о «многотомных рассуждениях, аккуратно расставленных на памяти на полках».

«Человек человеку — волк, // Если забыть про душу!», — заключает он.

В июне 2019 года Улюкаев написал стихотворение о своей жизни до и после задержания и ареста. По словам адвоката экс-министра Дареджана Квеидзе, Улюкаев чувствует себя хорошо и занимается творчеством в колонии.

22 мая другой его адвокат Виктория Бурковская сообщила, что Улюкаев в колонии работает в библиотеке, ведет литературный кружок и пишет стихи.

Бывший глава Минэкономразвития был приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей в декабре 2017 года. Суд установил, что он требовал $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выдачу положительного заключения на покупку «Башнефти». Сам экс-министр не признал вину и считает себя жертвой провокации.

В конце октября 2018 года сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы по просьбе Федеральной службы судебных приставов частично разблокировал счета Улюкаева, после чего тот оплатил штраф.