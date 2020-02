View this post on Instagram

Друзья! Узнал, что через месседжеры и соцсети распространяется фэйковое видео о катастрофе на территории НИИАР. Хочу обратиться ко всем жителям региона: не верьте. Кадры взяты с пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске — на — Амуре в 2019 году. ⠀ Такие лживые сообщения распространяют люди, зарабатывающие на хайпе, на человеческом страхе и панике. Ситуация в НИИАР штатная. В Ульяновской области все показатели дозиметров в любой точке – в норме. Я специально обратился к руководству НИИАР — в онлайн-режиме организовать трансляцию показаний дозиметров с промплощадки в институте атомных реакторов. Скоро этот мониторинг вы сможете увидеть на городских порталах в режиме онлайн. ⠀ Я сам живу здесь, здесь живет моя семья, мои дети. И хочу заверить, что если бы существовала хоть какая-то угроза жизни и здоровью людей, наших с вами семей, мы бы предприняли все усилия, чтобы спасти всех, в том числе, организовали своевременное оповещение об опасности. Но никакой опасности нет, как нет никакой аварии или другой нештатной ситуации на территории НИИАР. Есть люди, наживающиеся на нашем страхе и отрабатывающие технологии распространения фейков. ⠀ Я обратился в правоохранительные органы с требованием найти и наказать этих людей. Их действия попадают под УК РФ и могут иметь серьезные последствия для распространителей недостоверной информации. С просьбой выявить зачинщиков этой панической атаки выступил и ГНЦ «НИИАР». ⠀ Попытки нажиться на человеческом страхе не должны остаться безнаказанными, и я прошу вас остановить распространение этого фейка. Не пересылайте его близким, среди них могут быть чувствительные люди, на чьем здоровье может сказаться такая негативная информация. Не размещайте на своих страничках в соцсетях – не желая ничего плохого, вы можете оказаться соучастниками преступления. Давайте вместе поставим заслон лжи и панике!