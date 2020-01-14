Сообщение ряда СМИ от том, что в Ульяновске родители школьников потребовали уволить учительницу за посещение магазина нижнего белья, не соответствуют действительности. Об этом заявили в администрации города.

Отмечается, что жалоб по данному поводу в местное управление образования не поступало.

«Вопиющий фейк, который может негативно отразиться на репутации педагогического сообщества и родительской общественности, был подхвачен и распространен многими федеральными и региональными СМИ», — цитирует заявление администрации издание «Улпресса».

В мэрии подчеркнули, что ни одна общеобразовательная организация города не сообщала в управление образования о том, что по данному инциденту обращались родители.

Ранее, 14 января, сайт kp.ru сообщил, что в Ульяновске родители учеников одной из школ требуют уволить учительницу за покупку нижнего белья.