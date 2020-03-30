Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ о введении режима самоизоляции для граждан региона с целью борьбы с распространением коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram в понедельник, 30 марта.

Он подчеркнул, что распоряжение будет действовать с 31 марта по 5 апреля. В это время гражданам будет разрешено покидать квартиру только в случае обращения за экстренной медицинской помощью, при необходимости отправляться на работу, для покупок в ближайшем магазине и чтобы выбросить мусор. Домашних животных можно выгуливать не дальше, чем в ста метрах от дома.

«Ограничения не будут распространяться, если у гражданина будет справка от работодателя, которому разрешено осуществлять деятельность в соответствии с указом президента и указом губернатора», — отметил Морозов.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. На текущий момент число заразившихся коронавирусом в России достигло 1836, скончались 12 человек.

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