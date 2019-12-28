В центре Москвы с 28 декабря по 6 января перекрыли для автомобилей участки улиц Тверской, Моховой и Охотного ряда. Об этом сообщил сайт столичной мэрии.

Отмечается, что ограничение для автомобилей ввели из-за подготовки к проведению новогодних мероприятий и, в частности, фестиваля «Путешествие в Рождество».

На время новогодних праздников пешеходными стали участки улицы Моховой (от Воздвиженки до Тверской улицы); Тверской улицы (от Тверского бульвара до улицы Моховой); Театрального проезда (от улицы Охотный Ряд до Петровки); улицы Охотный Ряд (от Моховой до Театрального проезда).

Кроме того, для движения автомобилей будут закрыты Леонтьевский, Газетный, Малый Гнездниковский, Брюсов, Никитский и Глинищевский переулки, а с 31 декабря по 8 января пешеходными станут улица Ильинка, Большой Черкасский переулок, Малый Черкасский переулок.

21 декабря сообщалось, что сервис по отправке открыток в преддверии новогодних праздников запустили Московский метрополитен и «Почта России». Сервис работает на 18 станциях столичной подземки и Московского центрального кольца (МЦК). Отправить открытку родственникам или письмо Деду Морозу можно на стойках «Живое общение».