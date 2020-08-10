Юлия Щеглова устала от беззаботной сейшельской жизни и мечтает поскорей оказаться дома.

Закрывая глаза, я представляю дом!

Представляю как мы едем на машине по делам.

Представляю как хожу по магазинам и выбираю новый гардероб.

Или думаю какой бы лучше диван поставить в гостиной.

Вообщем не хватает человеческих забот. Беззаботная жизнь утомляет и надоедает.

Отсюда и появляется депрессия.

Всё таки мы люди привыкли жить в вечных заботах, хлопотах на столько, что чрезмерное употребления отдыха вводит нас в уныние. Да и вредит нашему здоровью)

Поэтому в жизни должно быть всего понемногу 😉