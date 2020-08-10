Юлия Щеглова устала от беззаботной сейшельской жизни и мечтает поскорей оказаться дома.
Закрывая глаза, я представляю дом!
Представляю как мы едем на машине по делам.
Представляю как хожу по магазинам и выбираю новый гардероб.
Или думаю какой бы лучше диван поставить в гостиной.
Вообщем не хватает человеческих забот. Беззаботная жизнь утомляет и надоедает.
Отсюда и появляется депрессия.
Всё таки мы люди привыкли жить в вечных заботах, хлопотах на столько, что чрезмерное употребления отдыха вводит нас в уныние. Да и вредит нашему здоровью)
Поэтому в жизни должно быть всего понемногу 😉