Юлия Щеглова объяснила своим подписчикам, почему она такая худая.
И хватит спрашивать сколько я вешу? 🤭🤫
Нет никаких диет!!!!!
Ем всё подряд!!!!!
Извините что такая родилась худая 🤦🏼♀
Вес 43
Рост 162
Размер одежды 40-42
Конечно мой вес для меня это не идеал, но это же лучше чем бороться всю жизнь с лишним весом 🤷🏼♀
А что для вас лучше? Или какой вес у вас и какой хотели бы?)
Просто никогда в жизни не сидела на диетах конкретно что бы скинуть вес, поэтому мне это чуждо! Но я думаю если был лишний, если сильно захотеть смогла бы похудеть без б))