Юлия Щеглова объяснила своим подписчикам, почему она такая худая.

И хватит спрашивать сколько я вешу? 🤭🤫

Нет никаких диет!!!!!

Ем всё подряд!!!!!

Извините что такая родилась худая 🤦🏼‍♀

Вес 43

Рост 162

Размер одежды 40-42

Конечно мой вес для меня это не идеал, но это же лучше чем бороться всю жизнь с лишним весом 🤷🏼‍♀

А что для вас лучше? Или какой вес у вас и какой хотели бы?)

Просто никогда в жизни не сидела на диетах конкретно что бы скинуть вес, поэтому мне это чуждо! Но я думаю если был лишний, если сильно захотеть смогла бы похудеть без б))