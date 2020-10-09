Юлия Щеглова призналась в том, что у них с Игорем Русановым всё просто прекрасно.
Поговорим про отношения?
Я никогда особо не заводила эту тему.
Даже будучи на проекте, в социальные сети не распространяла свои отношения, не разговаривала с вами об этом.
Максимум совместное фото в инстаграм с подписью ЛЮБЛЮ!❤
Вы видели все с экрана. Но это 20% из 100!
Давайте посмотрим немного глубже!
Расскажу о себе, о нас с Игорем!)
Всё у нас идеально!
Сама в шоке 😂
Долго к этому шли, но если очень хотеть, да и еще обоим, обязательно и у вас будет идеальный союз!
Что для меня идеал?
Это — Доверие
Поддержка
Незначительные ссоры (недопонимание, без них жизнь не жизнь)
И самое главное любовь! Без любви нет смысла быть вместе я считаю. Вы сами себя обламываете быть счастливым.
Всю жизнь с детства хотела идеальную семью!
У меня с родителями так к сожалению не вышло, они развелись когда я была маленькая. Это их выбор и я их не осуждаю!)
Еще тогда я сказала сама себе, что так не хочу! Я хочу на всю жизнь с одним!
И когда я выходила за муж, я давала отчет своему действию. Я понимала что со мной рядом именно тот мужчина, которого я визуализировала с детства!
В жизни всегда должна быть цель, цель во всем!
А ведь когда мы были на проекте все писали — аа женила на себе, да ты его не достойна, истеричка, какой Игорь хороший а ты вечно в депрессии.
А знаете? Да плевать!
Зато мы вместе при любых обстоятельствах!
Проверено моими истериками и нашими трудностями в жизни)
Вот это я считаю идеальным!
Вообщем хочу сказать, что я счастлива!)
Чего желаю и вам!
Пусть этот пост будет постом откровений) Пишите ваши истории любви!) ❤