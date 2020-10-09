Юлия Щеглова призналась в том, что у них с Игорем Русановым всё просто прекрасно.

Поговорим про отношения?

Я никогда особо не заводила эту тему.

Даже будучи на проекте, в социальные сети не распространяла свои отношения, не разговаривала с вами об этом.

Максимум совместное фото в инстаграм с подписью ЛЮБЛЮ!❤

Вы видели все с экрана. Но это 20% из 100!

Давайте посмотрим немного глубже!

Расскажу о себе, о нас с Игорем!)

Всё у нас идеально!

Сама в шоке 😂

Долго к этому шли, но если очень хотеть, да и еще обоим, обязательно и у вас будет идеальный союз!

Что для меня идеал?

Это — Доверие

Поддержка

Незначительные ссоры (недопонимание, без них жизнь не жизнь)

И самое главное любовь! Без любви нет смысла быть вместе я считаю. Вы сами себя обламываете быть счастливым.

Всю жизнь с детства хотела идеальную семью!

У меня с родителями так к сожалению не вышло, они развелись когда я была маленькая. Это их выбор и я их не осуждаю!)

Еще тогда я сказала сама себе, что так не хочу! Я хочу на всю жизнь с одним!

И когда я выходила за муж, я давала отчет своему действию. Я понимала что со мной рядом именно тот мужчина, которого я визуализировала с детства!

В жизни всегда должна быть цель, цель во всем!

А ведь когда мы были на проекте все писали — аа женила на себе, да ты его не достойна, истеричка, какой Игорь хороший а ты вечно в депрессии.

А знаете? Да плевать!

Зато мы вместе при любых обстоятельствах!

Проверено моими истериками и нашими трудностями в жизни)

Вот это я считаю идеальным!

Вообщем хочу сказать, что я счастлива!)

Чего желаю и вам!

Пусть этот пост будет постом откровений) Пишите ваши истории любви!) ❤